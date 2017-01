'Gewezen Rode Duivel kan naar Italië'

Sinds Logan Bailly naar Celtic Glasgow trok, kwam hij nog maar drie keer in actie. De Belgische doelman is er momenteel derde keeper en een vertrek dringt zich op.

Celtic zou niet weigerachtig staan tegenover een vertrek van de Belgische doelman, die in 2015 van Leuven naar Schotland verkaste. Volgens The Daily Record kwam er intussen al een geïnteresseerde ploeg op de proppen.

Niemand minder dan Palermo zou Bailly wel zien zitten. De Italianen vechten tegen de degradatie met een -naar keepersnormen- broekje in de goal. De twintigjarige Kroaat Posavec kreeg in 18 wedstrijden al 35 goals om de oren. Een ervaren sluitstuk kan het verschil maken in de degradatiestrijd.