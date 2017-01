Sels en/of Casteels terug naar België? 'Doorbraak in beide dossiers volgt snel'

Thibaut Courtois en Simon Mignolet zijn allebei titularis in de Premier League, maar Matz Sels en Koen Casteels vergaat het dezer dagen een beetje minder. Onze twee jonge landgenoten moeten vrede nemen met het statuut van reservedoelman.

Nu de transfermarkt open is, bestaat de kans dat zowel Sels als Casteels andere oorden opzoekt. RSC Anderlecht werd de voorbije weken al in verband gebracht met beide doelmannen, maar het is niet duidelijk of paars-wit één van hen zal kunnen strikken.

Casteels naar Werder Bremen?

Zo wordt Casteels door La Dernière Heure in verband gebracht met een transfer naar zijn voormalige werkgever Werder Bremen. De voormalige doelman van KRC Genk verloor zijn basisplaats bij VfL Wolfsburg en is op zoek naar meer speelminuten.

Wat met Sels?

In het geval van Sels, is het niet duidelijk wat de maand januari zal brengen. Sels begon net als Casteels als eerste doelman aan het seizoen, maar verspeelde zijn plaats. Sels heeft niet meteen uitzicht op veel speelgelegenheid. Mogelijk volgt er binnenkort een uitleenbeurt tot het einde van het seizoen.