De momenten van het jaar volgens onze redacteurs: Drama in Lille, Coulibaly en Kums

2016 was andermaal een opmerkelijk voetbaljaar met veel hoogtepunten. Elke Voetbalkrant-redacteur kiest daarom zijn drie persoonlijke voetbalmomenten van het voorbije jaar. Vandaag aan de beurt: Sander De Graeve.

Drama van Lille

Op één juli 2016 zat de Franse stad Lille tjokvol depressieve Belgen. Ik was er één van, maar dat had ik die avond door alle interviews achteraf en de speculaties over de positie van Marc Wilmots nog niet helemaal door.

Op de terugweg naar het hotel zag je over hoopjes intrieste, vaak dronken, fans van de Rode Duivels. Geen kat had die nacht een slaapplaats of retourticket gekocht. Dat was voor de dag erop. Die avond zou iedereen feesten. Maar toen gebeurde dit.

Was Hal Robson-Kanu's goal against Belgium the best in @UEFAEURO ? pic.twitter.com/1nruGcCyVK — Michezo Plus (@michezoplus) July 13, 2016

Ashley Williams en Hal Robson-Kanu, op een goeie dag zijn het niet meer dan meelopers in de Premier League, maar op die eerste juli knepen ze de Belgen helemaal dood. De weg naar de finale lag open, maar het kleine Wales bracht de Rode Duivels tot stilstand.

Kums wuift Gent uit met knalprestatie

Waarom het afscheid van Kums bij Gent dit overzich haalde, vraagt u zich wellicht af. Wel het één en ander heeft te maken met het feit dat ik volger ben van AA Gent. Het is echter vooral om de manier waarop hij afscheid nam.

Hij speelde het middenveld van Anderlecht helemaal weg, daar in het Astridpark in augustus. Zijn ploeg had bij de rust al op 0-4 kunnen en moeten staan. Hij wuifde zijn fans uit en na zijn vertrek werd zijn waarde nog hoger ingeschat. Gent was de weg kwijt zonder Kums.

Coulibaly doet het opnieuw

In het, toen nog, aftandse stadion van Olympique Lyon dachten we dit flikt ie geen twee keer. De timing was té perfect, van de winnende goal van Kalifa Coulibaly in het absolute slot. Zijn goal bracht AA Gent richting overwintering in de Champions League.

Fast forward naar de laatste wedstrijd in de groepsfase van de Europa League op bezoek bij Konyaspor. De match zat muurvast, we penden de Gentse uitschakeling al neer, maar daar was Coulibaly weer. Met een wereldgoal dan nog.

Alles kan met Coulibaly, wanneer je denkt dat hij niet meer kan missen, laat hij de wenkende kans toch liggen. Net wanneer je hem wil betichten van overmoed, tekent hij voor een regelrechte wereldgoal. Ik ga niet meer voorspellen met of over Coulibaly, dat is wellicht het enige goede voornemen voor 2017 zal standhouden.