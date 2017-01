Leya Iseka kreeg het niet voor elkaar bij Marseille, slaagt dit ex-talent van RSC Anderlecht die defintitief naar daar trekt wel?

Aaron Leya Iseka werd de afgelopen maanden uitgeleend aan het Franse Marseille. Een uitleenbeurt van de paars-witte jonkie die op een sisser afliep. Intussen gaat l'OM al voor een andere Belg.

Wanneer Iseka niet aan tien wedstrijden kwam, mocht Anderlecht zijn youngster vervroegd terughalen. Dat gebeurde ondertussen. Nu gaat Marseille David Henen, gewezen jeugdproduct van paars-wit, overnemen van Everton. Dat meldt Foot01 woensdagavond.

Definitieve overname

De deal is een kwestie van uren, bovendien zou het gaan om een definitieve transfer. Marseille bereikte al een akkoord met The Toffees en Henen. Enkel de medische tests staan een overgang nog in de weg, klinkt het.

Henen speelde tot nu bij de beloften van Everton, waar hij nog tot medio 2018 onder contract lag. Op zijn twintigste kiest de vleugelaanvaller voor een andere carrìereweg.