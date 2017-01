Ex-kampioenenmaker doet wel héél straffe uitspraak: "Ik kan nog minstens vijf jaar mee bij Anderlecht"

In het seizoen 2006-2007 was hij dé killer die alles aan flarden schoot in de Jupiler Pro League. De jongste jaren valt de ex-aanvaller van Anderlecht, Standard en Club Brugge enkel in negatieve zin op.

We hebben het natuurlijk over Mémé Tchité, die nooit verlegen is voor een straffe uitspraak. Ook nu weer. "Ik heb het niveau om nog minstens vijf jaar op mijn gemak mee te draaien bij een topclub in Eerste Klasse. Ja, zelfs bij Anderlecht", laat de spits optekenen in Sport/Voetbalmagazine.

Nochtans vertoeft de 32-jarige Tchité momenteel bij WS Brussel op amateurniveau in de hoop zijn carrière weer een nieuw elan te geven. "Wie denkt dat mijn snelheid is afgebot, moet maar eens naar een wedstrijd van White Star komen kijken", gaat hij voort. "Ik ben dit seizoen nog niet geklopt geweest in een spurtje – zelfs niet door gastjes van achttien jaar."

In België word je op dezelfde leeftijd op voetbalpensioen gestuurd, typisch Belgisch - Mémé Tchité

Er zijn tal van voorbeelden uit het buitenland: Ryan Giggs, Francesco Totti, Antonio Di Natale… In Italië worden rijpe dertigers gekoesterd, in België word je op dezelfde leeftijd op voetbalpensioen gestuurd. Typisch Belgisch!"