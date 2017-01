Mémé Tchité brengt onthutsend verhaal over STVV naar buiten

Mémé Tchité (32) hoopt bij WS Brussel in de Amateurliga zijn carrière weer op de rails te krijgen. Zijn passage bij STVV vorig seizoen liep namelijk op een sisser af.

Waarom de ex-aanvaller van Standard, Anderlecht en Club Brugge zo weinig aan de bak kwam op Stayen, heeft naar eigen zeggen zijn redenen. "Een paar dagen voor het begin van de voorbereiding kreeg ik een telefoontje van manager Philippe Bormans", vertelt Tchité in Sport/Voetbalmagazine. "Hij vroeg mij of ik een handje wilde toesteken bij satellietclub Ujpest in Hongarije. Ik heb het een paar seconden overwogen, tot ik hoorde dat ik daar voor een aalmoes zou gaan voetballen."

Tchité wilde zijn loopbaan niet begraven en paste. "Het antwoord van Bormans liet geen ruimte voor interpretatie: Als je niet gaat, dan speel je niet meer. Ik heb daarna effectief weinig gespeeld. Terwijl de ploeg nood had aan een killer om de degradatie af te wenden."

Duchâtelet

"Ik heb nooit rechtstreeks contact gehad met Roland Duchâtelet, maar je moet niet gestudeerd hebben om te weten wie er achter dat manoeuvre zat... Ik zal je verbazen: ik heb veel respect voor Duchâtelet. Met alles wat er is gebeurd, weet ik niet of het wederzijds is."