Beslissing Genk-coach Stuivenberg past niet in de plannen van Craig Butler, trekt vader Leon Bayley nu zware conclusies?

Blijft Leon Bailey bij Racing Genk voetballen of niet? Dat is de hamvraag in de Luminus Arena. Het nieuws dat zijn jongere broer Kyle Butler niet mee mag op stage, brengt de transferplannen mogelijk weer in een stroomversnelling.

Craig Butler, de stiefvader van Leon Bailey, was zaterdag nog duidelijk. Als zoon Kyle niet mee mag op de Genkse stage naar Spanje, zal hij andere opties voor zijn zonen overwegen.

Als Kyle het goed deed bij de beloften, zou hij mogen aansluiten bij de A-kern. Met acht goals en vijf assists loste hij de verwachtingen in, maar Albert Stuivenberg neemt zijn voltallige A-kern mee op stagen, géén beloften.

Samen bij de hoofdmacht

Een streep door de rekening van Craig Butler, die zijn twee zonen samen in A-kern wil zien. (Dat leest u HIER) En dus gaat hij wellicht weer andere aanbiedingen overwegen om die droom wel te realiseren. Eerder dook de naam van Bailey al op bij Ajax en AS Roma.