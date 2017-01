Speelt Belgische aanvaller straks voor het eerst in Jupiler Pro League: "Contacten met Standard, Zulte Waregem en Moeskroen"

Foto: © Photonews

Er zijn zo van die spelers die in België werden opgeleid en profvoetballer worden, maar niet één seconde in de Jupiler Pro League op de teller hebben staan. Dries Mertens is zo'n voorbeeld, en ook Gianni Bruno voldoet aan het profiel.

Bruno doorliep de jeugdreeksen van Club Luik en Standard, maar verkast in 2007 reeds naar LOSC Lille. Bij die club brak de inmiddels 25-jarige aanvaller maar half door en tegenwoordig speelt Bruno bij het Russische Samara.

Frank Vercauteren haalde de spits naar Rusland, maar ondertussen is Vercauteren er geen trainer meer en zit Bruno op een zijspoor. “Ik maak me er geen zorgen over. Tijdens iedere transferperiode zijn er links of rechts wel wat contacten”, zegt Bruno in Sudpresse.

Contacten met Standard, Zulte Waregem en Moeskroen

“Zo had ik, voor ik naar Rusland vertrok, contact met Standard. Het ging om vergevorderde onderhandelingen. Ik heb overigens ook vrij vaak contact met Francky Dury, die mijn trainer was bij de nationale beloften. En ook Moeskroen heeft al geïnformeerd.”

Bij Samara verscheen Bruno tot dusver nog maar vijf keer aan de aftrap. Zijn contract loopt straks af en een vertrek bij de Russische club lijkt dan ook een uitgemaakte zaak. “We zullen zien wat er uit de bus komt. Eén ding is zeker: na 30 juni ben ik een vrije speler.”