Sporting Lokeren neemt nieuwe aanvaller mee op winterstage

Foto: © photonews

Ondanks een mindere start van het seizoen, sloot Sporting Lokeren 2016 prima af met een goede reeks. Runar Kristinsson leverde al goed werk en heeft vertrouwen in zijn spelers, maar hoopt ook versterkt uit de transferperiode te komen.

In die optiek neemt Lokeren nu een nieuwe aanvaller mee op winterstage. Het gaat om Gary Martin, die eerder al in verband werd gebracht met de Waaslanders. De 26-jarige Engelsman werkte in het verleden al samen met Kristinsson, bij KR Reykjavik en Lillestrom.

Momenteel staat Martin onder contract bij Vikingur, maar daar kan dus verandering in komen. Volgens Het Laatste Nieuws krijgt de spits de kans om zich tijdens de stage te bewijzen. Maakt hij indruk, dan kan hij een contract ondertekenen.