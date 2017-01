Franse journalist gelooft in de nieuwe Anderlecht-spits, om deze twee redenen faalde hij bij Bordeaux

Foto: © photonews

Anderlecht verraste donderdag met de komst van Isaac Thelin, een 24-jarige Zweedse aanvaller die voor zes maanden van Bordeaux wordt gehuurd. Maar wat mogen we van de Brusselse winteraanwinst verwachten?

"Thelin is een echte nummer 9, die als aanspeelpunt kan dienen en weegt op een verdediging", vertrouwt Nicolas Le Gardien, die Bordeaux van nabij volgt voor Sud Ouest ons toe. "Bij Bordeaux sloop er echter veel afval in zijn spel, met slechte balcontacten en technische fouten. Hij heeft een reeks duels nodig om zijn vertrouwen terug te vinden."

Anderlecht kon in het huurcontract van Thelin een aankoopoptie steken. "Dat is toch een teken aan de wand dat Bordeaux niet meer echt op hem rekent", gaat Le Gardien verder. "Toch geloof ik in zijn progressiemarge."

Blessures + andere coach

"Zijn seizoen 2015/16 ging grotendeels in rook op vanwege een hielblessure. Toen vervolgens Gourvennec aan het roer kwam, paste hij niet meer in de plannen. De nieuwe T1 houdt meer van wendbare spitsen. Hoewel hij weinig speelde, was zijn mentaliteit uitstekend. Hij klaagt nooit en werkt altijd hard", besluit Le Gardien met een element dat René Weiler zal plezieren.

