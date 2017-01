Patosi en Coelho maakten het bont, Lokeren hakt knoop door: één van hen mag blijven, de andere moet vertrekken

Foto: © Photonews

Sporting Lokeren stoomt zich klaar voor de laatste rechte lijn van de reguliere competitie. In het Waasland is het voorlopig nog rustig op het gebied van transfers, maar er werden wel al knopen doorgehakt over de huidige spelers.

Zo heeft Lokeren een beslissing genomen over de ‘probleemgevallen’ Ayanda Patosi en Jaja Coelho. Beide heren moesten van trainer Runar Kristinsson apart trainen nadat ze het te bont maakten. Het Nieuwsblad weet nu dat Patosi – indien hij fit is – een nieuwe kans krijgt. Hij mag de groepstrainingen hervatten en zich bewijzen.

Voor Coelho zit het verhaal bij Lokeren erop. De krant weet dat De Braziliaan mag beschikken. Ook Melnjak en Abdurahimi, beiden terug na een uitleenbeurt, mogen op zoek naar een nieuwe ploeg.