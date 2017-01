Slecht nieuws over huurling Club Brugge: 'Aanvaller raakt geblesseerd aan enkel, ernst voorlopig onduidelijk'

Club Brugge leent deze winter weer heel wat van zijn overbodige spelers uit. En ook afgelopen zomer verhuurde blauw-zwart al enkele jongens.

Een van de spelers die de Belgische landskampioen elders onderbracht, is Dylan Seys. De twintigjarige aanvaller speelde al acht keer voor het tweede elftal van FC Twente en eveneens acht keer voor de hoofdmacht.

Seys is momenteel op oefenstage met de Tukkers in het Spaanse San Pedro del Pinatar, maar raakte tijdens de lange ochtendsessie van donderdag geblesseerd aan de enkel. Voorlopig is het nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure is, aldus Tubantia.