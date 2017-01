Marc Wilmots genoemd bij Lille, maar: 'Dury maakt meer kans'

Foto: © photonews

Bij Lille zijn ze op zoek naar een nieuwe coach. Diverse namen worden ondertussen genoemd als nieuwe sterke man, verschillende Belgen zitten ook bij de kandidaten.

De topkandidaat is ene Marcelo Bielsa, maar als die geen zin zou hebben in een avontuur bij Lille komen ook andere namen naar voren in de Franse pers.

Francky Dury zou - niet voor het eerst - een optie zijn bij de Noord-Franse club. Ook in het verleden spraken Dury en Lille al met elkaar over een mogelijk trainerschap aldaar. Ondertussen liggen de kaarten wel anders: Dury heeft een contract tot 2023 bij Essevee en een langdurig project. De kans dat hij vertrekt uit het Regenboogstadion lijkt dan ook nihil.

Marc Wilmots dan misschien? Hij hoort niet tot de kandidaten van eerste of tweede garnituur en lijkt een plan C. Sinds zijn ontslag bij de Rode Duivels zit de ex-bondscoach zonder job, al werd hij al aan veel clubs gelinkt de voorbije maanden.