Belg speelde samen met legendarische 'trainingsbroekdoelman': "In het begin dachten we ook wat heeft die aan?"

Gabor Kiraly, als u de naam niets zegt dan bent u wellicht meer met de term 'trainingsbroekdoelman', het was immers de Hongaar die op het EK alle harten veroverde met zijn charisma én outfit. Twee zaken die Thomas Wils van dichtbij mocht meemaken.

"Hij heeft zijn rituelen", lacht Wils wanneer we hem vragen naar de opmerkelijke doelman. "In het begin dachten we (Thomas en zijn broer Stef speelden een jaar samen met Kiraly in Hongarije, red.) ook: 'wat heeft die nu aan?' Na een tijdje raak je er wel aan gewend."

Uiteraard vroegen we hem waarom hij die broek koos -Thomas Wils

"Uiteraard hebben we hem ook gevraagd waarom. Hij zei ons toen dat het een ritueel, een gewoonte geworden was. Het is wel mooi om zoiets te zien", aldus Wils die Kiraly in de bovenste schuif liggen heeft.

"Het is iemand waarvoor je alleen heel veel respect kan hebben. Op zijn veertigste stond hij op het EK, het mooiste moment van zijn carrière. Bovendien was hij er altijd voor mij en Stef. Als we hulp nodig hadden of er moest iets vertaald worden, stond hij altijd klaar."