Politica luidt alarmbel: "Het klopt niet dat een mannelijke voetballer op één dag evenveel verdient als een vrouw op een jaar"

Het riante loon van Axel Witsel bij zijn Chinese club staat in schril contrast met de hongerloontjes waarvoor de vrouwelijke topvoetbalsters in ons land spelen. CD&V-politica Bianca Debaets komt met een frappant voorstel om dat probleem aan te paken.

Imke Courtois, door haar tv-werk zowat de bekendste voetbalster van ons land, zei onlangs dat ze met haar loon als voetballer nog geen sociale woning kan huren. Axel Witsel zal in China 18 miljoen euro per jaar verdienen. "Toen ik dat hoorde, voelde ik meteen dat er iets niet klopte", zegt Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets (CD&V) op Sporza.

"Het is niet normaal dat een mannelijke profvoetballer op een dag evenveel verdient als een vrouwelijke prof op een heel jaar", gaat Debaets verder. "Daarom werkte ik samen met Ivo Belet een voorstel uit. We vragen dat de Belgische profclubs tien procent van het geld uit het tv-contract afstaan om daarmee vrouwen- en jeugdclubs beter te omkaderen."

"De komende weken zitten we samen met enkele spilfiguren in het voetbal en ik hoop dat ze openstaan voor het voorstel. Door tien procent af te staan, maak je het topvoetbal in België heus niet dood. Bovendien willen we investeren in de jeugd en daar plukken de profclubs alleen maar de vruchten van", aldus Debaets.