Ongeziene concurrentie tussen Belgische G5: Club Brugge biedt bijna 4 miljoen euro voor doelwit van KRC Genk

De Belgische clubs schakelen een versnelling hoger op zoek naar versterking. Opvallend daarbij is dat de topteams in dezelfde vijver van mogelijke versterkingen vissen.

Nu zijn Racing Genk en Club Brugge in een harde strijd verwikkeld om Josef Martinez, een 23-jarige aanvaller van het Italiaanse Torino. De interesse van de Limburgers raakte donderdag al bekend, maar nu heeft ook blauw-zwart hem in het vizier.

Het Laatste Nieuws meldt dat de landskampioen maar liefst 3,75 miljoen euro over heeft voor Martinez. Daar komt nog een percentage op een eventuele doorverkoop van de Venezolaanse international met 37 caps bij.

Het is Club dus menens om Martinez, die Torino voor 3 miljoen wegplukte bij Young Boys, naar Jan Breydel te halen. Of Genk in concurrentie durft te gaan met de West-Vlamingen is zeer de vraag. Met Mikael Ishak heeft de club uit de mijnstad wel een alternatief voor ogen. (Lees HIER meer)