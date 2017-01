Krijgt Club Brugge er een vierde Nederlander bij? "Lex Immers laat contract bij Cardiff ontbinden"

Foto: © Photonews

Speelt er binnenkort een vierde Nederlander bij Club? Vorige maand werd bekend dat blauw-zwart interesse had in Lex Immers, vandaag ontbond de Nederlander zijn contract bij de Engelse tweedeklasser Cardiff.

Lex Immers is niet langer een speler van Cardiff City. Het contract van de 30-jarige middenvelder werd bij het team uit de Engelse Championship in onderling overleg ontbonden. Immers speelde er sinds de winterstop van vorig seizoen. "Zijn contract is in onderling overleg ontbonden", klonk het.

"Eerlijk gezegd is hij nooit echt in mijn plannen voorgekomen sinds ik hier trainer ben", zei trainer Neil Warnock, die sinds oktober trainer is van Cardiff City, vandaag op een persconferentie. Vorige maand schreef Het Laatste Nieuws dat Club Brugge de Nederlander van dichtbij volgde en zou screenen. Immers debuteerde in 2007 als spelers van ADO Den Haag in het profvoetbal. In de zomer van 2012 versierde hij een transfer naar Feyenoord waar hij samen speelde met Ruud Vormer.