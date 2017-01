De Gentse man van 3 miljoen spreekt: gewezen goudhaantje van Club Brugge overtuigde hem voor de Buffalo's te kiezen ondanks interesse van Anderlecht

AA Gent trok alle registers open om doelman Lovre Kalinic naar de Ghelamco Arena te halen. De Buffalo's betaalden maar liefst 3 miljoen euro voor de Kroatische goalie van Hajduk Split.

Gent haalde zijn slag dus thuis, nochtans trokken ook Anderlecht en het Franse Rennes aan zijn mouw. Om uiteindelijk voor de club uit te Arteveldestad te kiezen won hij advies in bij enkele oude bekenden.

"Ik sprak met Kroatische spelers die in België gespeeld hebben", legt de 26-jarige Kalinic uit in Het Nieuwsblad. "Wie? Dat is niet belangrijk. Maar Ivan Perisic was inderdaad een van hen. Hij sms'te me dat Gent de ideale club voor me was."

Goede leeftijd

"Voor mij is Gent de juiste stap in mijn carrière. Ik vind dat ik er ook de goede leeftijd voor heb. Spelers gaan op heel jonge leeftijd weg uit Kroatië, maar een jaar later zijn ze verbrand."