Voetzoeker komt Franse club duur te staan: match herspelen en twee dure punten kwijt in degradatiestrijd

Foto: © Photonews

De Franse eersteklasser Metz wordt stevig gestraft voor een incident met de thuissupporters in de wedstrijd tegen Lyon. Die match werd stilgelegd nadat de bezoekende doelman bekogeld werd met vuurwerk.

Het duel tussen Metz en Lyon van begin december werd stopgezet nadat Lyon-doelman Anthony Lopes bekogeld werd met vuurwerk. Dat gebeurde meteen na de openingstreffer van Gauthier Hein De match moet nu herspeeld worden en Metz moet bovendien twee punten inleveren.

Volgens Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas klaagde Lopes na het incident over hoofdpijn en was hij duizelig. De doelman werd na de wedstrijd naar het ziekenhuis gebracht, maar hield geen blijvende letsels op. "Dit is een heel uitzonderlijke en ernstige situatie", zei Aulas toen. De Franse voetbalbond reageert dan ook erg streng. De wedstrijd wordt achter gesloten deuren opnieuw afgewerkt en Metz verliest twee punten. De ploeg zakt daardoor van de 18de naar de 19de plaats in de Ligue 1.