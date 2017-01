Belangrijk weekend voor Batshuayi bij Chelsea: "Zijn vooruitgang laten zien" - 'Anders Franse oplossing in de maak'

Michy Batshuayi beleefde nog niet veel plezier aan zijn droomtransfer naar Chelsea. De aanvaller kwam nog maar 77 minuten in actie bij elf invalbeurten. Dit weekend staat hij voor dé lakmoesproef.

Gemiddeld krijgt hij dus zeven minuten per invalbeurt om zich te bewijzen. Conte speelde soms al eens zonder echte diepe spits, verder is de concurrentie van Diego Costa uiteraard niet minnetjes.

"Ik reken nog op hem", klonk het eerder al bij de oefenmeester. En dit weekend zal hij ook effectief spelen in de FA Cup voor Chelsea tegen Peterborough. Een lakmoesproef, zo u wil.

Aan Batshuayi en anderen om te tonen dat ze meer speeltijd verdienen

"Het voetbal in Engeland is erg fysiek, maar Batshuayi is aan het groeien in zijn rol", beseft de oefenmeester op een persconferentie voor het duel. "Het is nu aan hem en aan anderen om te tonen dat ze meer zouden moeten spelen. Batshuayi zal zeker starten aan de wedstrijd."

Batsman kan dus tonen dat hij klaar is om de strijd met Costa & co aan te gaan. Als het echter tegenvalt, dan heeft Chelsea nog tot het einde van de maand om een oplossing te zoeken. Lille zou daarbij een valabele optie kunnen worden om een eventuele uitleenbeurt te garanderen.