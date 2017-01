Na ex-ploegmaat Oscar kiest ook John Obi Mikel voor het grote geld in China

Foto: © photonews

Na Oscar ziet Chelsea een tweede bankzitter naar China vertrekken. Ook de Nigeriaan John Obi Mikel waagt zich aan een lucratief avontuur in het verre oosten.

De 29-jarige John Obi Mikel heeft een contract getekend bij Tianjin Teda, de club die eerder deze week ook al Ajax-bankzitter Nemanja Gudelj vastlegde. Ook Axel Witsel gaat in Tianjin voetballen, maar dan wel bij Tianjin Quanjian. Mikel zal in China 164.000 euro per week verdienen.

Mikel gold als een grote belofte toen hij in 2006 voor Chelsea koos, ook Man United toonde toen verregaande interesse in de talentvolle Nigeriaan. De sterke middenvelder speelde bijna 400 wedstrijden voor Chelsea en won er twee landstitels, vier keer de FA Cup en een keer de Champions League. Dit seizoen speelde hij onder Antonio Conte nog geen minuut, hij mocht transfervrij beschikken.

Thank you, @mikel_john_obi. Wishing you all the very best for the future. pic.twitter.com/hszyrAqS64