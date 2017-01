Transfer op til voor ex-Rode Duivel: van derde doelman bij Celtic naar Serie A?

Het Schotse avontuur van Logan Bailly lijkt voorbij. De voormalige Belgische international is bij koploper Celtic slechts derde keuze onder de lat en het Italiaanse Palermo biedt hem nu een uitweg.

Sinds zijn overstap van OH Leuven naar Celtic in het begin van vorig seizoen stond de 31-jarige Logan Bailly slechts drie keer in doel in de Schotse eerste klasse. Coach Brendan Rodgers haalde met Dorus De Vries, die hij nog kende van bij Swansea, bovendien een extra doelman om de concurrentie aan te gaan met Craig Gordon.

Bailly is dit seizoen pas derde keuze in doel bij Celtic en The Daily Records schrijft dat Rodgers de 8-voudige Belgische international deze wintermercato voor een klein bedrag of op uitleenbasis wil laten vertrekken. Palermo, een laagvlieger in de Italiaanse Serie A, zou wel eens de verrassende nieuwe club van Bailly kunnen worden. De club kon dit seizoen nog maar twee keer winnen en telt amper één puntje meer dan rode lantaarn Pescara.