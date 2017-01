OFFICIEEL: Westerlo snakt naar Oulare, zeker nu ook aanvaller van Juventus weg is

Westerlo ging dankzij de 4-1-overwinning tegen KV Kortrijk met een goed gevoel de winterstop in. Toch zijn de Kemphanen, die voorlaatste staan, nog lang niet zeker van het behoud.

Bij de sympathieke club uit de Kempen mag dus nog wel wat transferactiviteit verwacht worden. Aan uitgaande zijde vertrok eerder al Michalis Manias naar Griekenland om een nieuwe club te vinden. Nu gebeurt hetzelfde met Eric Lanini.

De aanvaller gaat niet mee met Westerlo op stage naar San Pedro del Pinatar. Hij reist terug naar Italië om er een nieuwe club te zoeken. De 22-jarige aanvaller is eigendom van Juventus, en werd deze zomer in 't Kuipje gestald. In de Jupiler Pro League kwam hij niet verder dan vier optredens zonder doelpunt.

Vol voor Oulare?

Door het vertrek van Manias en Lanini zet Westerlo zijn zoektocht naar een extra aanvaller kracht bij. De naam van Obbi Oulare dook al op in de Kempen. (Dat kan u HIER nog eens nalezen)