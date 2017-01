'Onderhandelingen aan de gang in Londen', Charly Musonda Junior op zucht van nieuwe club?

Foto: © Photonews

Welk shirt trekt Charly Musonda Junior binnenkort aan? Het is en blijft voorlopig koffiedikkijken. Chelsea haalde zijn getalenteerde speler terug van bij Real Betis, maar binnenkort volgt er wellicht een nieuwe uitleenbeurt.

AS Roma zet vol in op Musonda, dat is ondertussen wel duidelijk. Volgens La Gazzetta dello Sport is Frederic Massara – technisch directeur bij de Italiaanse topclub – momenteel in Londen om er met Chelsea te onderhandelen over een uitleenbeurt.

Eerder deze week liet papa Musonda al weten dat AS Roma een serieuze optie is voor zijn zoon. De kans is dus bijzonder groot dat Radja Nainggolan er binnenkort een landgenoot bijkrijgt in Rome.

Weggezakt bij Real Betis

Musonda was tot voor de jaarwisseling actief bij het Spaanse Real Betis. Vorig seizoen was de winger er een vaste waarde, maar na een trainerswissel had hij het dit seizoen ontzettend moeilijk om zich in de ploeg te knokken. Musonda keerde terug naar Chelsea, waar hij momenteel nog vertoeft.