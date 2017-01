Twente hield even z'n hart vast om blessure Club Brugge-huurling, intussen is er alweer goed nieuws over de beloftevolle aanvaller

Foto: © photonews

FC Twente hield donderdag even z'n hart vast toen bekend raakte dat de jonge aanvaller Dylan Seys, huurling van Club Brugge, zich blesseerde aan de enkel. Het Belgische talent moest immers de oefensessie staken;

De twintigjarige aanvaller kwam onzacht in aanraking met ploegmaat Jeroen van der Lely en kon vervolgens niet verder. De ernst van het enkelletsel was aanvankelijk onduidelijk. Een scan wees ondertussen uit dat er geen sprake is van een breuk, aldus Twente Insite.

Vrijdag trainde het jeugdproduct van Club Brugge alweer mee bij de Tukkers, zij het op individuele basis. De youngster trad dit seizoen al acht keer aan voor het tweede elftal van Twente en evenveel keer voor het A-elftal.