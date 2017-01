Is er meer aan de hand waarom Izquierdo (24) nog steeds geen Colombiaans international is en dus de kans op een transfer naar de Premier League verkleint?

Foto: © Photonews

José Izquierdo is grof wild op de transfermarkt, maar een belemmering om in de Premier League aan de slag te gaan is dat hij voorlopig nog geen international is. Nochtans liet de 24-jarige snelduivel al genoeg zien om een plaats bij Colombia te claimen.

Bij Los Cafeteros loopt natuurlijk heel wat talent rond. Denk maar aan oude bekende Carlos Bacca en Radamel Falcao. Of rechtstreekse concurrenten Juan Cuadrado en Edwin Cardona van het Mexicaanse Monterrey.

"Toch zou José al in de nationale ploeg moeten zitten", oordeelt Julian Andres Santa (journalist van Q'Hubo, de toonaangevende krant van Colombia) in Sport/Voetbalmagazine.

Lobbywerk

En dus denkt men in zijn thuisland dat er meer aan de hand is. "Er zijn hier heel wat machinaties rond de nationale ploeg en misschien zit hij niet bij de juiste makelaars", denkt Andres Santa verder nog.

De entourage van Izquierdo lobbyde ondertussen al bij bondscoach José Pekerman om de vleugelaanvaller een kans te geven. (Dat leest u HIER)