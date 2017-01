Thomas Müller is zwaar op de sukkel in de Bundesliga, maar: 'Engelse topclub wil aanvaller van Bayern München'

Foto: © photonews

Speelt Thomas Müller binnenkort in de Premier League? Het is niet uitgesloten. De aanvaller van Bayern München kende een moeilijke heenronde in de Bundesliga, maar kan toch rekenen op interesse vanuit Engeland.

Thomas Müller beleeft wellicht één van de moeilijkste seizoenen uit zijn loopbaan. De 27-jarige aanvaller van Bayern München vond tijdens de vorige jaargang in de Bundesliga nog 20 keer de weg naar doel, nu staat zijn teller na de heenronde op… één doelpunt.

Niet des Müllers, en dat valt natuurlijk op. Het lijkt erop dat de Duitser het moeilijk heeft om te aarden in het systeem van trainer Carlo Ancelotti. De opvolger van Pep Guardiola wil Müller graag houden, maar garandeert hem geen basisplaats.

"Niets veranderd voor Thomas Müller" ... Of wel?

“Thomas weet altijd waar hij moet lopen, ongeacht op welke positie hij speelt. Hij speelde veel wedstrijden vóór de winterstop en zal ook tijdens de tweede helft van het seizoen veel wedstrijden spelen. Er is niets veranderd voor Thomas", aldus Ancelotti.

Of toch wel…? Volgens ESPN aast Manchester United nog maar eens op de diensten van Thomas Müller. De Engelse recordkampioen is al járen een bewonderaar van Müllers kwaliteiten en de interesse is dan ook niet zo gek. De voorbije jaren wilde Müller niet van een transfer weten, benieuwd hoe hij er nu over denkt…