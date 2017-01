Krijgt Stef Peeters navolging? 'Ex-talent van Racing Genk speelde zich in de kijker: "Hij is een moderne rechtsback"

Stef Peeters ontpopte zich vorig seizoen tot sterkhouder bij de Nederlandse tweedeklasser MVV Maastricht en versierde zo een transfer naar STVV. Intussen groeit de kans dat het jeugdproduct van Racing Genk navolging krijgt.

De Nederlandse Jupiler League bulkt van het talent, zo lieten we eerder al zien. (Klik HIER voor meer) Tal van talenten die bij de Belgische G5 niet meteen aan de bak komen kiezen voor het tweede niveau in Nederland en met succes.

MVV , de ex-club van Peeters is met een derde stek aan een uitstekend seizoen bezig in de JPL. Die goede prestaties hebben de Limburgers onder meer te danken aan Belgen Pieter Nys (27) en Alessandro Ciranni (20). Die laatste speelde zich in de kijker bij Eredivisionisten NEC, Heracles en Sparta Rotterdam.

Je ziet dat zijn technische kwaliteiten die hij bij Genk ontwikkelde naar boven komen - Stef Peeters

"Ciranni is een moderne rechtsback, die vaak oprukt met zijn goed loopvermogen", vertelt Peeters, die dit seizoen een vijftal wedstrijden van zijn ex-club zag, aan Voetbalkrant.com. "Zijn gestalte (1m72, red.) is een minpunt, maar je ziet dat zijn technische kwaliteiten die hij bij Genk ontwikkelde naar boven komen."