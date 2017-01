Eerste optreden van Lukebakio en hij krijgt direct zijn trainer over zich heen

Foto: © photonews

Na de uitschakeling in de Coupe de France tegen Marseille, ging Toulouse-trainer Pascal Dupraz zwaar door op zijn spelers. En vooral Dodi Lukebakio kreeg een veeg uit de pan.

Lukebakio was in de 58ste minuut in het spel gekomen, maar kon niet veel klaarspelen. Meer nog, hij speelde veelal redelijk egoïstisch en dat kon trainer Dupraz niet smaken. "Misschien vonden jullie hem goed, maar ik niet nee", zei hij achteraf. "Hij is erg snel, maar ik heb hem slechts één keer zien versnellen."

"Hij kon niet mee met het ritme van de match en kon zich niet goed plaatsen. Er is één ding wat ik misschien nooit ga begrijpen. Hoe een aanvaller die heel snel gaat om aan te vallen, niet snel kan gaan om terug zijn plaats in te nemen. Maar goed, ik ga hem ook niet veroordelen na zijn eerste match."