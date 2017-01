OH Leuven zit nog met periodetitel in het achterhoofd: "Goede lijn doortrekken"

OH Leuven begon met een 9 op 18 ietwat teleurstellend aan de tweede periode in de Proximus League. Zondagmiddag hoopt OHL de drie punten te pakken tegen rode lantaarn Union, en zo wat op te klimmen in de stand.

"We hebben nog wat recht te zetten tegen Union", zegt doelman Nick Gillekens in een gesprek met Voetbalkrant.com. "We hebben immers onze 2 slechtste prestaties tegen union gehad en willen dit uiteraard rechtzetten. Het weer is de afgelopen week een spelbreker geweest voor de voorbereiding. Het valt nog af te wachten hoe het veld er bij ligt."

OHL haalde met Laurent Henkinet een serieuze concurrent voor Gillekens in huis. "Ik schiet vrij goed op met Laurent. Hij is een sterke concurrent voor mij, maar ook een goede collega. We zullen elkaar beter maken. Momenteel heeft hij een achterstand in te halen qua wedstrijdritme, dus is het aan mij om elke wedstrijd en training te blijven presteren en progressie te boeken."

Periodetitel in het achterhoofd

Mits een overwinning tegen Union, kan OHL een mooie sprong maken in het klassement. "Wij willen nu vooral het tweeluik met Union en Tubize goed afsluiten. Dan doen we een goede stap richting die play off 2-plaatsen, met in het achterhoofd ook nog die kleine kans voor de periodetittel. We gaan het als groep wedstrijd per wedstrijd aanpakken en de goede lijn proberen doortrekken."