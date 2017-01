Hanni laat zich bij Algerije opmerken met dit wel erg fraai doelpunt

RSC Anderlecht moet het vlak na de winterstop nog even zonder hem stellen, maar Sofiane Hanni doet ondertussen zijn stinkende best voor zijn vaderland Algerije.

Hanni bereidt zich samen met zijn landgenoten en bondscoach Georges Leekens voor op de Afrika Cup die later deze maand van start gaat. Zaterdagavond speelde Algerije een vriendschappelijke wedstrijd tegen Mauritius en Hanni stal de show met een fraai doelpunt.

Leekens zag zijn troepen eerst nog op achterstand komen, maar Hanni luidde de ommekeer in door er 1-1 van te maken. De speler van Anderlecht devieerde een hoekschop met zijn hak en uiteindelijk verdween in de verste hoek in doel. Een vleugje genialiteit van een technisch begaafde speler, zoveel is duidelijk. Geniet vooral zelf van onderstaande beelden: