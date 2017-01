Ex-Flame komt rangen versterken bij KV Mechelen

Foto: © KV Mechelen Dames

KV Mechelen wil dit seizoen zo hoog mogelijk mikken bij de dames. Wie weet zit promotie naar eerste nationale er alsnog in?

Mechelen staat momenteel op acht punten van leider Wuustwezel, maar het heeft nog een wedstrijd tegoed. Bovendien zijn ze de laatste maanden helemaal onder stoom gekomen.

Nu hebben ze met ex-Flame Ellen Van Trier een extra pion aangeworven om in doel te staan. Zij moet met haar ervaring voor extra slagkracht achterin zorgen.

Van Trier speelde in het verleden bij onder anderen Sinaai Girls, maar was de laatste jaren vooral in het zaalvoetbal te vinden. Nu gaat ze opnieuw aan de slag bij KV Mechelen.