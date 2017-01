Lokeren heeft zijn oog laten vallen op gereputeerd verdediger van AS Roma

Lokeren is nog op zoek naar een defensieve versterking en is daarbij uitgekomen bij niet de eerste de beste. De Slovaak Norbert Gyomber staat op de radar, maar er moet afgerekend worden met de concurrentie van Palermo.

Gyomber is eigendom van AS Roma, dat hem dit seizoen uitleende aan Pescara, maar daar brak hij na vijf wedstrijden zijn been en sindsdien is hij niet meer in actie gekomen. De Slowaakse verdediger is nu op zoek naar een nieuw team en Lokeren zou geïnteresseerd zijn, weten de Italiaanse media.

In de komende dagen staat er een onderhoud met zijn manager op het programma. De 24-jarige, 1m89 grote Gyomber is ook Slowaaks international en kwam al tot 15 caps.