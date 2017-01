Jupiler League-ervaring Peeters is groot voorbeeld voor Belgische talenten: "Ik moest uit mijn comfortzone, maar geraakte wel gewoon aan het echte mannenvoetbal"

Foto: © photonews

De Nederlandse Jupiler League bulkt ook dit seizoen van het Belgische talent. Een man die afgelopen zomer vanuit de Nederlandse tweede klasse doorstroomde naar de Jupiler Pro League, is Stef Peeters. De sterkhouder van STVV getuigt over zijn succesvolle tussenstap.

Net als Peeters kloppen tal van talenten rond hun twintigste op de deur bij de Belgische G5. Niet iedereen kreeg echter het oertalent van een Youri Tielemans mee, en dus start pas dán de lange weg richting een volwaardige profcarrière.

Peeters, die altijd in Genk had gewoond, getraind én geleefd, verhuisde op z'n twintigste op z'n eentje naar Sparta Rotterdam. "Ik werd uit mijn comfortzone gehaald: een nieuwe kleedkamer, alleen gaan wonen, Rotterdam waar het nooit rustig is, jongens met een straatmentaliteit, ... Allemaal factoren die de aanpassing moeilijk maakten. Bovendien bleef mijn vriendin, die nog school liep, in België achter."

In Rotterdam leerde ik opkomen voor mezelf, zowel in de kleedkamer als op het veld - Stef Peeters

Daar kwam nog eens bij dat de coach die Peeters naar Nederland haalde vrij snel vertrok, en de traditieclub tot twee keer toe naast de promotie naar de Eredivisie greep. Na anderhalf seizoen en vijf verschillende trainers verliet de Limburger Rotterdam voor het gemoedelijkere Maastricht.

Beter gedijen in Maastricht

"Bij MVV, waar de sfeer vergelijkbaar was met die bij Genk, vond ik snel mijn draai", gaat Peeters verder. "De periode in Rotterdam had me sterker gemaakt. Ik leerde er opkomen voor mezelf, zowel in de kleedkamer als op het veld. Bij MVV kon ik eindelijk laten zien wat ik in mijn mars had."

Peeters zette vorig seizoen ijzersterke statistieken neer met elf goals en evenveel assists. Zo pikte STVV hem op. De tussenstap naar de Jupiler League raadt hij dan ook iedereen aan.

Jongeren krijgen in Nederland kansen en veel clubs leggen hun spelers geen druk op - Stef Peeters

"Voor elke jonge gast die in de Belgische eerste klasse wordt doorgestuurd, is de JL het pefecte podium om ervaring op te doen en het echte mannenvoetbal gewoon te worden. Jongeren krijgen er kansen en veel clubs leggen geen druk op hun spelers. Daar zit een groot beleidsverschil tussen België en Nederland. Zeker met de nieuwe 1B-reeks waar de belangen groot zijn", besluit Peeters.