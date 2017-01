Ook deze drie Belgische clubs wilden Chevalier

Foto: © photonews

Teddy Chevalier is terug geland op het oude nest. Bij KV Kortrijk moet hij helpen de negatieve spiraal om te keren. En hij had ook nog andere opties in België, maar Kortrijk sprak hem het meest aan.

Chevalier werd nu teruggehaald, maar er was al eerder sprake van een transfer. Bij Lens zat hij immers volledig op een zijspoor. "Ik wou in augustus al naar Kortrijk komen en KVK wou mij toen ook, maar het is helaas niet doorgegaan. Ik zat zelfs op de club bij voorzitter Allijns en bij Matthias Leterme, maar Lens hield het been stijf. Gelukkig is het nu wel voor mekaar gekomen", zegt hij in HLN.

Maar als het niet was doorgegaan in januari had hij nog andere opties in België. "Ik kon ook naar Moeskroen, Waasland-Beveren en Lokeren, maar mijn doel was Kortrijk", gaf hij toe.