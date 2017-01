Bij Anderlecht - nog steeds eigenaar van Vanden Borre - vallen ze uit de lucht

Anderlecht is momenteel op stage in La Manga en kreeg via de media te horen dat Anthony Vanden Borre zou stoppen met voetbal. De club reageerde verbaasd op het nieuws.

Vanden Borre wordt immers uitgeleend aan Montpellier. Bij paars-wit had hij zich onmogelijk gemaakt met zijn uitspraken in de pers en de Franse club bood een oplossing. Daar heeft hij het nu echter ook laten afweten, want hij verscheen al een hele poos niet meer op training.

Mentaal en fysiek zouden 13 jaar profvoetbal hem te veel zijn geworden. Maar bij Anderlecht weten ze dus nog niets van de beslissing die Vanden Borre zou genomen hebben. Vanden Borre zit bij het managementbureau van Fouad Ben Kouider, maar die bereiken is soms moeilijker dan een audiëntie bij de paus krijgen.