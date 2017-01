Jonge Ivoriaan van Anderlecht kreeg nog goede raad van Vanden Borre: "Doe niet zoals mij, ik ben geen goed voorbeeld"

Het afscheid van Anthony Vanden Borre sloeg ook in Neerpede in als een bom. De jonge Idrissa Doumbia kreeg naar eigen zeggen veel goede raad van het gewezen toptalent van paars-wit.

"Hij was als een grote broer voor mij", zegt de 18-jarige Idrissa Doumbia aan Het Laatste Nieuws. "Vanden Borre was een monument in mijn ogen. En hij was zeer menselijk. Al bij onze eerste gezamenlijke training deze zomer, nam hij me apart om bepaalde dingen te bespreken."



"Voor hij naar Montpellier ging, zei hij mij: "Ik ga weg, maar jij kan hier wél slagen. Je kan een grote carrière maken. Luister naar wat ik zeg, maar doe niet zoals ik gedaan heb. Ik ben geen goed voorbeeld voor jou", aldus Doumbia. De jonge Ivoriaan staat zelf niet echt gekend als een makkelijke jongen, maar kreeg dus wel goede raad van het enfant terrible bij uitstek in het Astridpark.