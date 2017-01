Ariël Jacobs gelooft niet echt in definitieve einde voor Vanden Borre: "Als spijt het haalt boven wispelturigheid"

Ariël Jacobs viel uit de lucht toen we hem deze middag lieten weten dat Anthony Vanden Borre gaat stoppen met profvoetbal. De ex-trainer van Anderlecht sluit het niet uit dat dit slechts een vlaag van wispelturigheid is. "Je kent Anthony..."

Jacobs kent Vanden Borre, in hoeverre iemand de man kan kennen. Maar dat hij nu zijn afscheid zou aankondigen, is ook voor hem een serieuze verrassing. "Hij zal het wel doen omdat hij er goeie redenen voor heeft. Hij zal er genoeg van hebben. Op een bepaald moment zie je ook dat je daar en daar weg hebt gemoeten en dat het nu bij Montpellier weer niet lukt. Daar zal hij zijn conclusies uit getrokken hebben", vertelt Jacobs aan Voetbalkrant.com.

Maar voor hem is het nog niet zeker dat het een definitief afscheid zal worden. "Hij heeft niet de leeftijd om nu al op te zijn. Dat hij mentaal en fysiek er door zou zitten? Vooral dat laatste geloof ik niet. Zijn fysiek was altijd één van zijn sterkste punten. Ik zie hem binnen afzienbare tijd wel terugkeren op zijn beslissing. Dat het allemaal te veel is, zie je meestal bij jongens die tien jaar op topniveau gespeeld hebben. Maar hij zit daar niet aan... Ik voel het aan als een beslissing van het moment. Zo onverwacht hij afscheid zou nemen, zo onverwacht zou hij zijn comeback kunnen aankondigen."

"Anthony is een voetballiefhebber, die microbe heeft hij altijd in zich gehad. Spijt zou binnenkort wel eens de bovenhand kunnen halen op de wispelturigheid. Of hij beter begeleid had moeten worden, weet ik niet. Veel jongens die naar België komen, hebben dat nodig, jongere spelers ook. Maar hij heeft zijn ervaring, hij zou dat niet meer nodig moeten hebben", vindt Jacobs.