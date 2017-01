Engeland in de ban van sensationeel verhaal: 20-jarige amateurspeler uit 7e (!) klasse ontslagen als fabrieksarbeider, krijgt vervolgens contract bij topclub Arsenal

Foto: Arsenal

Het Engelse voetbal is in de ban van een wel héél bijzonder verhaal. Cohen Bramall, een twintigjarige linksachter die in de zevende klasse actief was, kreeg prompt een aanbod van grootmacht Arsenal voor de neus geschoven.

Bramall voetbalde voor Hednesford Town in de zevende divisie, waar de vleugelspeler al snel werd opgepikt door hoger aangeschreven clubs. Zo mocht hij meedoen in een match van tweedeklasser Sheffield Wednesday. Het lachen verging hem snel, want een dag later verloor Bramall zijn job als fabrieksarbeider bij Bentley Motors.

Het onmogelijke gebeurde en Arsenal belde hem op. Bij The Gunners versierde hij een klassiek contract voor een jonge profspeler, dat wel goed is voor 3.000 pond per week oftewel tien keer meer dan het loon dat hij als arbeider gewoon was. "Het ene moment kijk je Match of The Day, en de dag erop sta je op het veld met Alexis Sanchez, Mesut Özil, Olivier Giroud en Petr Cech", wist Bramall met zijn geluk geen blijf.