Veselinovic trekt naar andere kant van de wereld: "Dit had ik nodig"

Foto: © photonews

Dalibor Veselinovic is weg bij KV Mechelen. De grote Serviër koos ervoor om voor drie jaar bij het Zuid-Koreaanse Incheon United te gaan spelen. Een bewuste keuze, want bij Malinwa kwam hij amper nog aan de bak.

Maar het blijft een speciaal plaatsje in zijn hart hebben. "Ik wil iedereen op KV bedanken voor de mooie herinneringen. Het was geen makkelijke keuze om België na acht jaar te verlaten. Ik heb er mijn hele leven opgebouwd, maar als voetballer moet je soms ingrijpende keuzes maken. Ik heb er vertrouwen in dat dit de juiste keuze is voor mij en mijn gezin", zei hij aan Het Nieuwsblad.

En zijn keuze lijkt hij zich niet te gaan beklagen. "De club, het stadion en de hele stad hebben een fantastische eerste indruk op me nagelaten. Veel wist ik niet over Zuid-Korea, maar wat ik al gezien heb stemt me heel positief. Het Aziatische voetbal zit duidelijk in de lift. Niet alleen in China, maar ook in landen als Zuid-Korea en Japan. Ik zie me hier wel mijn carrière afsluiten."