De voetbalmomenten van het jaar volgens onze redacteurs: sensatie op het Kiel, het sprookje uit Leicester en de Duivelse anticlimax

2016 was andermaal een opmerkelijk voetbaljaar met veel hoogtepunten. Elke Voetbalkrant-redacteur kiest daarom zijn drie persoonlijke voetbalmomenten van het voorbije jaar. Vandaag: Diederik Geypen.

Beerschotse titelgoal in de slotseconden

Zondag 1 mei, dag van de arbeid. De fans van Beerschot-Wilrijk weten met hun geluk geen blijf nadat de avond ervoor Antwerp naast de promotie naar de Jupiler Pro League greep. 'Antwerp, Antwerp, Beerschot komt eraan', galmt door het Kiel, maar in de afsluitende wedstrijd tegen Bocholt blijft de brilscore ellendig lang op het bord staan.

De Mannekes, die moeten scoren, zien hun kansen op een derde opeenvolgende titel met de minuut slinken. Tot op de buzzer het onwaarschijnlijke gebeurt. Op een voorzet van onze huisanalist Hernan Losada waait de 1-0 aan de tweede paal in doel. De fans, die al in de startblokken staan om een promotiefeestje in te zetten, zorgen voor een ongeziene veldbestorming en zijn het delirium nabij.

Het sprookje uit Leicester

Zondag 2 mei, amper een dag later, komt hét voetbalsprookje der voetbalsprookjes uit. Wat niemand voor het seizoen ook maar durfde te voorspellen, wordt werkelijkheid. Claudio Ranieri loodst kneusje Leicester City naar de Premier League-titel.

Jamie Vardy, nog net niet op tram 3, knalt maar liefst 24 ballen tegen de touwen. Riyad Mahrez, in 2014 nog weggeplukt uit de Franse tweede klasse, is de nieuwe god in voetbalmiddens. De lucky bastards die het aandurfden op The Foxes te gokken, zijn nog steeds hun geld aan het tellen.

De anticlimax van het jaar

Maandag 13 juni kan EURO 2016 voor de Rode Duivels eindelijk beginnen. Met Italië, de squadra die exact zeven maanden ervoor al eens verloor van België (3-1), volgt meteen de zwaarste opgave van de poule. Antonio Conte heeft zijn huiswerk gemaakt, Marc Wilmots niet. Onze landgenoten brengen er niets van terecht. Een kansloze 0-2-nederlaag staat op het bord.

"Tactisch, organisatorisch en technisch werden we overklast. We maakten dezelfde fouten als in de oefenmatchen", klinkt de kritiek van Thibaut Courtois messcherp. Dan al sluimert er wrevel in de Duivelse gelederen.

De Belgen komen de groepsfase nog door en trakteren - met dank aan een weergaloze Hazard - de achterban op een sensationele vierklapper tegen Hongarije. Maar op een druilige vrijdag tegen godbetert Wales ontploft de ballon in eenieders gezicht. Zelden lagen de kaarten zó gunstig richting een finale of zelfs meer. Aan Roberto Martinez en co om de EK-blamage over anderhalf jaar uit te wissen.