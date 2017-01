Jordan Remacle hangt de vuile was buiten: "Ik werd aanzien als een plaag en een moordenaar, nóóit zou ik nog voor Antwerp spelen"

Na enkele bewogen maanden hoopt Jordan Remacle bij Sporting Charleroi zijn voetbalgeluk terug te vinden. De 29-jarige winger koos deze zomer voor het ambitieuze avontuur bij Antwerp, maar dat liep op een fameuze sisser af.

Antwerp en Charleroi, dat is naar eigen zeggen dag en nacht verschil. "Bij Antwerp heeft men geld, maar géén ploeg. Dat is net het tegenovergestelde van wat Mehdi Bayat (sportief directeur bij de Zebra's, red.) creëert. Hij smeedt echt een band tussen spelers", aldus Remacle in La Dernière Heure. "De sfeer bij Antwerp was rotslecht. Ik voelde me er nooit thuis. Mijn vrouw heeft zelfs meerdere keren gehuild."

Komst Bico het begin van het einde

Toen John Bico neerstreek op de Bosuil, was het verhaal voor Remacle over. Zo mocht hij zelfs niet meer met de A-kern meetrainen. "Vanaf de dag dat Bico toekwam, wist ik dat er wat stond te gebeuren. Ik werd als een plaag afgeschilderd en behandeld alsof ik iemand had vermoord."

"Op m'n 29ste is het me geoorloofd om principes te hebben. En dus was mijn standpunt duidelijk: ik zou nooit nog voor dit team spelen."