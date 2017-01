Mémé Tchité vindt Yannick Ferrera en MPH trainers met ruggengraat, maar deze ex-coach... "Hij was een bedrieger en een marionet"

Mémé Tchité houdt weinig positieve herinneringen over aan zijn passage bij STVV. De aanvaller die zowel voor Standard, Anderlecht als Club Brugge speelde, kwam er naar eigen zeggen te weinig aan spelen toe.

En dat had met externe factoren te maken. (Zoals u HIER nog eens kan nalezen) Op de koop toe kon de centrumspits niet bepaald op steun van toenmalig coach Chris O'Loughlin rekenen.

Geen zeggenschap over het sportieve

"Hij was een bedrieger, een marionet van het bestuur", klinkt Tchité messcherp in Sport/Voetbalmagazine. "Tijdens een vertrouwelijk gesprek heeft hij toegegeven dat hij weinig te zeggen had over het sportieve. Kan je je dat inbeelden?"

"Ik heb Yannick Ferrera niet meer meegemaakt bij Sint-Truiden, maar hij heeft zich wellicht niet laten doen. Je hebt trainers met ruggengraat zoals Ferrera en Michel Preud'homme en je hebt jaknikkers let een gebrek aan persoonlijkheid."