Anderlecht-manager Van Holsbeeck reageert aangeslagen: "We gaan

Foto: © photonews

Dinsdagmorgen raakte bekend dat Anthony Vanden Borre stopt met voetballen. Een opvallend nieuwsfeit, waarop ook Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck aangeslagen reageerde.

Van Holsbeeck gaf Vanden Borre destijds immers een nieuwe kans bij paars-wit en met succes. "Ik was verrast en aangeslagen want ik heb altijd een zwak gehad voor Anthony", vertelt de Anderlecht-manager bij Het Nieuwsblad. "Het is iemand die houdt van voetbal dus als hij stopt wil dat zeggen dat hij mentaal heel diep zit. Het ie triest, ik dacht dat hij zijn carrière zou herlanceren bij Montpellier."

Volgende week zit Van Holsbeeck samen met VDB. "Hij heeft me gezegd dat hij zijn contract wil stopzetten, ik zal hem vragen hoe hij zijn toekomstige leven ziet. En als we hem kunnen helpen, zullen we dat ook doen want het is altijd een kind van de club geweest. We hopen hem een perspectief te kunnen bieden - we zijn ten slotte allemaal mensen - maar een functie bij Anderlecht is momenteel niet aan de orde."

Kompany en Vanden Borre

“Toen ik destijds aankwam bij Anderlecht staken er twee speler boven de rest uit: Vincent Kompany en Anthony Vanden Borre. Kompany is uiteindelijk één van de beste verdedigers ter wereld geworden terwijl Anthony altijd problemen aantrok. Dat is jammer en ook voor mij een heuse ontgoocheling", besluit Van Holsbeeck.