Begeleider van de 16-jarige Vanden Borre zag toen al waar het allemaal fout liep

Foto: © photonews

Yvon Verhoeven had de sociale cel van Anderlecht onder zijn hoede toen Anthony Vanden Borre doorbrak. De 16-jarige verdediger had toen al veel aandacht nodig en Verhoeven zag ook waar het fout liep.

Verhoeven keek met bewondering naar het talent. "Hij was een ongelooflijk groot talent. Fysiek, tactiek,... op alle vlakken stak hij erbovenuit. Paul Van Himst zei in die periode dat hij het grootste talent was dat hij ooit gezien had bij Anderlecht. "Maar Anthony had ook héél, héél veel sturing nodig", zegt Verhoeven bij Sporza. "Bij hem thuis was er weinig discipline, zijn ouders waren nogal toegeeflijk."

En het bekende kliekje komt ook voor in het verhaal. "Hij liet zich makkelijk beïnvloeden door zijn vrienden: Hervé Kagé, Pelé Mboyo,... Ik denk dat dat zijn carrière bepaald heeft. Dat is ook het grootste verschil tussen Anthony en dat andere toptalent, Vincent Kompany. Die laatste was wel goed omringd door zijn familie. Anthony heeft een tijdje gezworven. Roem, faam en geld, dan weet je genoeg."