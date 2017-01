'Anderlecht twijfelt nog tussen twee doelmannen: buitenlandse optie en... Casteels'

Op dit moment is Frank Boeckx nog steeds eerste doelman bij RSC Anderlecht. Of dat ook na de winterstop zo blijft? Veel zal afhangen welke doelman deze maand nog in huis haalt. Volgens de laatste berichten zijn er nog twee keepers in beeld.

Gazet van Antwerpen meldt namelijk dat de Tsjechische doelman Tomas Koubek nog steeds een optie is voor Anderlecht. De keeper van Sparta Praag is en blijft een interessante piste die het bestuur van de Brusselse club bewandelt.

Maar volgens de krant is er nog iemand in de running: Koen Casteels. De Belgische sluitpost zit – ondanks het feit dat hij als nummer één aan het seizoen begon – op een zijspoor bij VfL Wolfsburg. Wie weet wordt hij straks wel de nieuwe doelman van Anderlecht. Wordt ongetwijfeld vervolgd…