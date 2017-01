Lierse is boos: "Twee maten en gewichten, dan hadden er honderden aanhoudingen moeten zijn voor Antwerp!"

Foto: © Stefan Lambrechts

Lierse won in september 2016 met 1-2 op Den Bosuil van Antwerp. Daarvoor krijgen de fans echter nu alsnog een rekening gepresenteerd. En daar kunnen ze op het Lisp allerminst om lachen.

Veertig fans van Lierse hebben namelijk een pv in de bus gekregen, omdat ze zich moeten verantwoorden voor de vreugde die ze toonden na de 1-2 overwinning op Den Bosuil. De fans sprongen toen - samen met de spelers - op de dranghekken om te vieren.

De veertig fans riskeren zelfs een stadionverbod, en daar kunnen ze bij Lierse niet om lachen. Allerminst zelfs. "Dit is meten met twee ­maten en gewichten. In onze thuiswedstrijden tegen Antwerp werden wel andere zaken gedaan, maar die zijn niet bestraft", klinkt het bij monde van CEO Jan Van Elst in Het Nieuwsblad.

"Ontoelaatbaar is het. De feiten die Antwerpfans hebben gepleegd? Dan hadden er honderden aanhoudingen moeten plaatsvinden. Maar dat is allemaal blauw blauw gelaten ..."