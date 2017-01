Op dit uur mag het wat meer zijn: bijna niet te geloven dat ploegmaat De Bruyne affaire had met iemand van deze schoonheid

Kent u Kristina Mijacevic? De Balkanbabe claimde de voorbije maanden een affaire te hebben gehad met Aleksandar Kolarov. We kunnen het haast niet geloven dat zoiets kan. Want ze is toch veel te knap voor de speler van Manchester City?

Aleksandar Kolarov zou volgens insiders een affaire hebben gehad met Kristina Mijacevic. Sterker nog: de vrouw zou zelfs bevallen zijn van een liefdesbabe van Kolarov.

Een jaar geleden beviel ze van een kindje, waarvan ze zelf zegt dat het er eentje van Kolarov is. Rest de vraag: hoe heeft de nu 31-jarige Servische verdediger dat weten klaar te spelen ...

