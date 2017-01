'Oostende moet concurrentie dulden uit Engeland en Spanje voor speler ... KV Kortrijk'

KV Oostende haalde met William Dutoit zijn eerste wintertransfer van het seizoen binnen. En de Kustboys hebben al een volgend doelwit op het oog. Al zal dat niet echt simpel worden.

Het is niet nieuw dat KV Oostende werk wilde maken van de komst van Birger Verstraete. Zelden zou een speler dichter bij het stadion wonen van de club waar hij uitkomt, want Verstraete woont echt in de schaduw van de Versluys Arena.

Hij ligt nog anderhalf jaar onder contract in Kortrijk, maar gaf bij zijn laatste wedstrijd voor de winterstop al aan dat hij mogelijk zijn laatste officiële wedstrijd had gespeeld voor de Kerels.

De 22-jarige Verstraete is intussen een vertrouwd gezicht in de Jupiler Pro League. Bij Club Brugge doorbrak, Moeskroen en KV Kortrijk timmerde hij gestaag aan de weg.

Nu lijkt echter het buitenland te wenken. Volgens onze informatie is ook Deportivo La Coruna een optie, net als Celta de Vigo. Ook het Engelse Brentford blijft een optie.