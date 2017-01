Ploeg van Duchâtelet zorgt voor nog meer sensatie in de Spaanse beker, Barça bibbert tot Messi alwéér magistraal tovert (mét beelden!)

Foto: © A.D. Alcorcón

In Spanje was de winterstop van korte duur, en dus staat er weer volop voetbal op het menu. Woensdagavond moesten acht teams de wei in voor hun bekerduel richting de kwartfinales van de Copa del Rey.

In de vooravond zorgde Alcorcon, de Spaanse tweedeklasser die in handen is van Roland Duchâtelet, voor een vervolg van zijn bekersprookje. De ploeg uit de regio van Madrid bleek na twee duels (0-0 en 1-2) te sterk voor reeksgenoot Cordoba.

Barcelona moest na het 2-1-verlies bij Athletic Bilbao vol aan de bak op Camp Nou. Suarez opende de score, Neymar deed er kort na rust vanop de stip een tweede bij. De Basken verweerden zich echter en via Saborit was alles te herdoen.

En dan achtte Messi zijn moment gekomen. De Vlo redde Barça zondag nog bij Villarreal en ook nu was hij opnieuw de held. Net als enkele dagen geleden schilderde hij een vrijschop magistraal in doel.

Voor de volledigheid: ook Alaves en Real Sociedad bekerden vanavond voort.